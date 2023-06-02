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14:18, 2 июня 2023Россия

Минобороны России сообщило о наступлении «Ахмата» на марьинском направлении

Минобороны: спецназ «Ахмат» ведет наступление на марьинском тактическом направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на марьинском тактическом направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецназ «Ахмат» участвует в боях на донецком направлении совместно с «Южной» группировкой российских войск в зоне специальной военной операции, пояснили в военном ведомстве.

За минувшие сутки на указанном направлении были уничтожены до 50 солдат Вооруженных сил Украины, четыре единицы бронетехники и три орудия ствольной артиллерии иностранного производства, в том числе американскую САУ Paladin.

В четверг, 1 июня, командир отряда «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов сообщил о подготовке к наступлению на новом участке линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что приказ о переброске части отряда на новый участок поступил от Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России.

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    Алан Босиков
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