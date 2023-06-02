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10:22, 2 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал общие черты белорусов и итальянцев

Лукашенко назвал преданность земле и искренность общими чертами белорусов и итальянцев

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Италии с национальным праздником — Днем провозглашения Итальянской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он заявил, что в Белоруссии дорожат дружбой с Италией и стремятся ее сохранить. «Потому что, как говорится в известной итальянской пословице, кто нашел друга — нашел сокровище», — подчеркнул президент. Лукашенко также назвал общие черты, которые объединяют белорусов и итальянцев. По его мнению, среди них «трепетное отношение к семье и детям, преданность своей земле, искренность по отношению к другим, дружелюбие и гостеприимство».

Глава государства выразил уверенность в продолжении «плодотворного взаимодействия» между странами и приумножении примеров успешного сотрудничества, в частности в области торговли, культуры и туризма.

Ранее Лукашенко поздравлял народ Нидерландов с Днем короля. Он указал на важность углубления диалога между Минском и Амстердамом, отметив, что это отвечает интересам белорусов и голландцев и является «элементом стабильности и благополучия в Европе».

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    Георгий Нестеров
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