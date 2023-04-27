Лукашенко поздравил народ Нидерландов с Днем короля

Лукашенко заявил о важности углубления диалога между Белоруссией и Нидерландами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности углубления диалога между республикой и Нидерландами. Об этом он высказался в поздравлении голландцев с Днем короля, сообщает пресс-служба главы государства.

По его мнению, несмотря на разные точки зрения на происходящие в мире процессы, углубление белорусско-нидерландского диалога отвечает интересам народов обоих государств и является «элементом стабильности и благополучия в Европе».

«Чтобы сохранить родину и иметь возможность продолжать всесторонне развиваться, искать пути решения важных современных проблем в различных сферах, в том числе экологии, энергетике, сельском хозяйстве, на европейском континенте должен быть мир», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поздравил своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу с национальным праздником ЮАР, Днем свободы, и пригласил его в Белоруссию, чтобы придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами.