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19:58, 27 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко поздравил народ Нидерландов с Днем короля

Лукашенко заявил о важности углубления диалога между Белоруссией и Нидерландами
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности углубления диалога между республикой и Нидерландами. Об этом он высказался в поздравлении голландцев с Днем короля, сообщает пресс-служба главы государства.

По его мнению, несмотря на разные точки зрения на происходящие в мире процессы, углубление белорусско-нидерландского диалога отвечает интересам народов обоих государств и является «элементом стабильности и благополучия в Европе».

«Чтобы сохранить родину и иметь возможность продолжать всесторонне развиваться, искать пути решения важных современных проблем в различных сферах, в том числе экологии, энергетике, сельском хозяйстве, на европейском континенте должен быть мир», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поздравил своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу с национальным праздником ЮАР, Днем свободы, и пригласил его в Белоруссию, чтобы придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами.

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Георгий Нестеров
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