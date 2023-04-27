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08:45, 27 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко пригласил в Белоруссию президента ЮАР

Лукашенко пригласил в Белоруссию президента ЮАР Рамафосу

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента ЮАР Сирила Рамафосу с национальным праздником этой страны, Днем свободы. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко также пригласил Рамафосу в Белоруссию, чтобы придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами.

По словам Лукашенко, Белоруссия заинтересована в дальнейшем развитии контактов с ЮАР по широкому спектру направлений, в особенности в сфере промышленной кооперации с акцентом на сельское хозяйство, в информационно-коммуникационных технологиях, продовольственной безопасности.

В январе Лукашенко посетил с рабочим визитом Зимбабве. В ходе визита он рассказал, что в рамках начатой в 2020 году программы по механизации в фермерские хозяйства Зимбабве белорусская сторона поставила почти две тысячи тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов.

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Алевтина Запольская
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