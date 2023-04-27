Лукашенко пригласил в Белоруссию президента ЮАР Рамафосу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента ЮАР Сирила Рамафосу с национальным праздником этой страны, Днем свободы. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко также пригласил Рамафосу в Белоруссию, чтобы придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами.

По словам Лукашенко, Белоруссия заинтересована в дальнейшем развитии контактов с ЮАР по широкому спектру направлений, в особенности в сфере промышленной кооперации с акцентом на сельское хозяйство, в информационно-коммуникационных технологиях, продовольственной безопасности.

В январе Лукашенко посетил с рабочим визитом Зимбабве. В ходе визита он рассказал, что в рамках начатой в 2020 году программы по механизации в фермерские хозяйства Зимбабве белорусская сторона поставила почти две тысячи тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов.