Рогов раскрыл подробности возможного теракта в Запорожской области

Рогов: в поселке Михайловка Запорожской области подорвали автомобиль местного бизнесмена

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале раскрыл подробности возможного теракта, совершенного в Запорожской области. По его словам, в поселке Михайловка был произведен подрыв автомобиля местного бизнесмена.

«По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю», — заявил он.

Рогов уточнил, что помимо бизнесмена в момент взрыва в транспортном средстве находились еще три человека.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фотографию с обломком взорвавшегося в Белгороде беспилотного летательного аппарата. На снимке видно обугленный предмет прямоугольной формы, похожий на фрагмент фюзеляжа или крыла беспилотника.