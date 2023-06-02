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22:02, 2 июня 2023Бывший СССР

Рогов раскрыл подробности возможного теракта в Запорожской области

Рогов: в поселке Михайловка Запорожской области подорвали автомобиль местного бизнесмена

Фото: Pixabay

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале раскрыл подробности возможного теракта, совершенного в Запорожской области. По его словам, в поселке Михайловка был произведен подрыв автомобиля местного бизнесмена.

«По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю», — заявил он.

Рогов уточнил, что помимо бизнесмена в момент взрыва в транспортном средстве находились еще три человека.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фотографию с обломком взорвавшегося в Белгороде беспилотного летательного аппарата. На снимке видно обугленный предмет прямоугольной формы, похожий на фрагмент фюзеляжа или крыла беспилотника.

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    Марина Совина
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