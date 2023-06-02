В ФРГ признали пагубные последствия поставок Украине

Уполномоченная бундестага заявила об ограничении способностей ВС ФРГ из-за поставок Киеву

Военные поставки Германии для Киева имеют пагубные последствия для ВС ФРГ, признала уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хегль. Ее слова приводит t-online.de.

«Бундесвер не полностью готов к операциям, потому что из-за поставок на Украину образовались большие пробелы. Потому что у Бундесвера всего слишком мало: материальной базы и личного состава», — заявила она, добавив, что ВС способны обороняться в составе Североатлантического альянса.

По ее словам, с каждой новой поставкой Киеву потенциал ВС ФРГ неизбежно ограничивается. Она также посетовала, что на Бундесвере экономили годами, и теперь нужно одновременно работать по многим направлениям, в то время как Бундесвер достиг предела нагрузки.

Помимо этого, она рассказала, что в беседах с личным составом всегда слышит одно и то же: борьба Украины стоит в приоритете. Тем не менее Хегль считает, что ВС Германии еще можно спасти, если активнее использовать выделенное на модернизацию финансирование.

Ранее немецкое правительство решило профинансировать закупку беспилотников от компании Quantum Systems для Киева. В частности, Украине передадут 300 разведывательных дронов.