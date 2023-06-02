47-летняя Шарлиз Терон показала фигуру в облегающем боди

47-летняя актриса Шарлиз Терон показала фигуру в облегающем боди и платье-сетке

Американская актриса Шарлиз Терон показала фигуру в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

47-летняя знаменитость поделилась с подписчиками серией фото, на которых она запечатлела себя в облегающем боди черного цвета. При этом на ней также надеты платье-сетка длины мини и жакет. Кроме того, она дополнила свой наряд остроносыми лакированными сапогами. «Что-то дерзкое в работе», — подписала Терон пост, который набрал 163 тысячи лайков.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под снимками. «Ты выглядишь ошеломительно!», «Королева! Ты выглядишь потрясающе, как и всегда!», «Невероятная женщина», «Какая превосходная фигура», «Невозможно глаз оторвать», — высказывались они.

В мае Шарлиз Терон пришла на премьеру десятой части «Форсажа» в откровенном наряде. Знаменитость появилась на ковровой дорожке в Риме в блестящем платье бренда Dior с глубоким V-образным декольте, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Телезвезда надела нижнее белье черного цвета в тон верху, а в качестве обуви предпочла лодочки на высокой шпильке.