Мужчина внимательно посмотрел на сына и раскрыл измену жены

Мужчина сделал тест ДНК и узнал, что жена изменила ему и родила сына от его друга

Пользователь форума заподозрил жену в неверности, сделал тест ДНК и узнал, что она родила сына от его друга. Об этом он рассказал на платформе Quora.

Мужчина раскрыл измену жены после рождения второго сына. Он рассказал, что раньше часто уезжал в командировки. В это время жена помогала ему следить за магазином, который он открыл вместе с друзьями. Она часто работала там и проводила много времени с его партнерами по бизнесу.

Во время одной из командировок жена позвонила ему и сообщила, что беременна вторым ребенком. Через несколько лет, когда мальчик подрос, пользователь форума заметил, что он на него не похож. Мужчина начал подозревать, что жена могла родить ребенка от другого человека. Его беспокойство усилилось после того, как он обнаружил адресованное ей письмо, которое написал его друг под вымышленным именем Кен. В сообщении Кен признавался женщине в своих чувствах. Однако жена убедила пользователя форума, что никогда не сближалась с его другом и не отвечает ему взаимностью.

Несмотря на это, мужчина не поверил словам женщины и решил сделать ДНК тест. Результаты теста показали, что он не является биологическим отцом ребенка. «Я попросил жену рассказать мне правду. Так как у меня были неопровержимые доказательства ее измены, она больше не могла все отрицать. Она призналась, что у нее был роман с моим другом, когда меня не было дома», — рассказывает пользователь.

Мужчина сразу подал заявление на развод и сообщил Кену о том, что у него есть сын. Он также решил уехать из семейного дома и отомстить жене, забрав с собой старшего ребенка. Пользователь договорился с женой, что младший сын останется с ней. Однако пока мужчина ждал оформления развода, он начал понимать, что скучает по младшему ребенку.

Однажды пользователь навестил мальчика и, когда вошел в дом, тот сразу бросился к нему в объятия. «Когда он спросил: "Папа, когда ты заберешь меня и вернешься домой?", я расплакался», — говорит он. Мужчина понял, что совершил ошибку, когда перестал общаться с ребенком. Он осознал, что любит мальчика и считает его своим сыном, несмотря на то, что не является его биологическим отцом.

Пользователь принял решение вернуться в семейный дом и теперь заботится о двух сыновьях. Он отметил, что с ним живет и бывшая жена, однако между ними больше нет никаких романтических отношений. «Мы остаемся друзьями. Я искренне надеюсь, что у нее все сложится как можно лучше», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании разошелся с женой после того, как узнал, что она завела роман с его отцом. Отмечается, что невестка забеременела от свекра двойней.