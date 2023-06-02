Джулия Фокс снялась в лосинах с дырой на ягодицах

Модель Джулия Фокс сняла видео в лосинах с вырезом в виде сердца на ягодицах

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась в откровенном наряде с дырой и показала видео фанатам. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах (в настоящий момент публикация удалена) 33-летняя манекенщица решила продемонстрировать предметы гардероба, которые приобрела во Франции во время поездки на Каннский кинофестиваль. Среди них оказались черные лосины с неожиданной деталью.

Так, на размещенных кадрах знаменитость позировала в данных штанах, повернувшись спиной к камере. В районе ягодиц вещь была оформлена большим вырезом в виде украшенного кружевом сердца, который обнажал тело Фокс. Она дополнила образ облегающей футболкой и завязала волосы в высокий хвост.

В мае Джулия Фокс появилась на публике в необычном наряде и привлекла внимание фотографов. 33-летняя знаменитость была замечена в Париже в прозрачном платье длины мини, которое было изготовлено из волос и расплавленного пластика. На размещенных фото видно, что на манекенщице отсутствует нижнее белье.