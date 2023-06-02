Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Романа Супера и издание «Проект»

Минюст РФ 2 июня включил в реестр иноагентов журналиста Романа Супера и издание «Проект»

Минюнст России 2 июня включил в реестр иноагентов журналиста Романа Супера и издание «Проект», а также историка Максима Кузахметова и политолога Дмитрия Орешкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«2 июня 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Р. Кузахметов, Д.Б. Орешкин, Р.В. Супер, издание «Проект», общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Роман Супер распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

Издание «Проект» распространяло, по утверждению Минюста, недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти и действиях Вооруженных сил Российской Федерации, а также публиковало материалы, созданные лицами, внесенными в список иноагентов.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Евгению Альбац и Дмитрия Алешковского, а также писателя Дмитрия Быкова.

