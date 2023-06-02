Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 2 июня 2023Россия

Названа возможная цель атаки упавшего под Калугой беспилотника

Shot: возможной целью упавшего в Калужской области БПЛА был нефтеперерабатывающий завод

Кадр: Telegram-канал SHOT

Возможной целью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), упавшего в Калужской области, был нефтеперерабатывающий «Первый завод», расположенный в Дзержинском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации источника издания, дрон рухнул и взорвался в двух километрах от предприятия под Калугой.

Очевидцы отметили, что неизвестный объект в небе поразила ракета. Позже эксперты, осмотрев обломки беспилотника, пришли к выводу, что устройство соотносится с моделью советского Ту-141 «Стриж». Кроме того, специалисты допустили, что рухнувший дрон был начинен взрывчаткой.

При падении БПЛА в поле в Калужской области образовалась воронка 3 на 4 метра, выгорело несколько тысяч квадратных метров травы. Никто из людей не пострадал.

1 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о падении неопознанного объекта в лесу на территории Кировского района. Он подчеркнул, что в результате происшествия объекты экономики и жилые дома не повреждены.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны России сообщило о наступлении «Ахмата» на марьинском направлении
    Россияне рекордно снизили покупку валюты из-за ослабления рубля
    В Госдуме отреагировали на конфликт чеченцев с Пригожиным
    Стала известна личность убегавшего голым по балконам в Липецке мужчины
    Спортивные упражнения пьяного мужчины на крыше движущейся машины попали на видео
    В Кремле заявили об отрицательном уровне отношений с Польшей
    Описана роль ИИ в военной технике
    Блинкен назвал выгоду США от украинского кризиса
    Парикмахер раскрыла приводящую к быстрому загрязнению волос ошибку в уходе
    В российском регионе пообещали справиться с продажей яиц по паспорту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.