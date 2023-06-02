Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 2 июня

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 2 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

В оборонном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России прошедшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, которые прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие вели бои с Вооруженными силами Украины на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском. В районе населенного пункта Кисловка в Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Среди пораженной техники противника, подчеркнули в Минобороны, были самоходная артиллерийская установка Paladin и три артиллерийские системы M777, которые произведены в США, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили самолет противника Су-25, перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов.