Женщина перехитрила обезьяну и отобрала у нее украденные очки

Ap7Am: индианка использовала отвлекающий маневр и отобрала украденные обезьяной очки

Жительница индийского города Хайдарабад, штат Телангана, использовала отвлекающий маневр, чтобы перехитрить обезьяну и отобрать у нее украденные очки. На видео произошедшего обратило внимание издание Ap7Am.

На записи видно, как обезьяна выхватила очки у прохожего. Эту сцену заметила женщина и быстро придумала, как отнять краденое у животного. Индианка предложила обезьяне сразу два фрукта. Когда примат отвлекся на еду, женщина взяла очки и вернула их хозяину.

Ролик набрал тысячи просмотров, вызвав оживленное обсуждение среди пользователей.

Ранее сообщалось, что обезьяна в национальном парке Као Пхра Вихан в провинции Сисакет на северо-востоке Таиланда украла у туристки сумку с крупной денежной суммой и сбросила с обрыва, не найдя в ней еды.

