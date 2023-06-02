Россиянам назвали визуально расширяющие лицо модели солнцезащитных очков

Стилист Исмаил Сафиулов: людям с круглым типом лица не подойдут очки с тонкой оправой

Стилист Исмаил Сафиулов назвал россиянам модели солнцезащитных очков, которые визуально расширяют лицо. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Обладателям овального типа лица подойдут любые варианты. Однако тем, кто имеет круглое лицо, лучше избегать моделей с круглой и слишком тонкой оправой. По мнению эксперта, лучше присмотреться к моделям квадратной формы и очкам-бабочкам.

«Для квадратного типа лица с выраженными скулами отлично подойдут "очки-ленноны", такие, как у Григория Лепса, а также все остальные виды круглых оправ. Не выбирайте квадратные формы, так как ваше лицо станет визуально шире», — пояснил собеседник издания.

В апреле международная стилистка-имиджмейкер Наталья Темиралиева раскрыла россиянам способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды. Эксперт посоветовала выбирать наряды из плотных тканей и изделия полуприлегающего силуэта или фасона оверсайз, которые скрывают лишний вес и складки. Кроме того, стать визуально стройнее помогут брюки со стрелками и подобранная в цвет колготок обувь.