Россиянин с молотком накинулся на толпу подростков и попал на видео

В Омске мужчина с молотком накинулся на толпу подростков, которые стояли на крыльце у дома

В Кировском округе Омска мужчина с молотком накинулся на толпу подростков, которые стояли на крыльце у подъезда жилого дома. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал региональный портал Ngs55.ru.

На появившемся видеоролике видно, как мужчина в черной футболке и джинсах выходит из дома и бьет одного из юношей по лицу. После этого он выхватывает другого парня из толпы сверстников, волочит его по земле и замахивается над ним для удара. Внезапно кто-то выпрыскивает в лицо омичу струю из баллончика. На следующих кадрах заметно, что мужчина корчится от боли и трет глаза.

Позже очевидцы рассказали, что конфликт между мужчиной и подростками произошел возле многоэтажки на улице Лукашевича. Несовершеннолетние применили для самообороны перцовый баллончик.

В омской полиции произошедшее пока не комментировали.

26 мая сообщалось, что в Екатеринбурге толпа подростков избила мужчину. Оперативники начали устанавливать личность несовершеннолетних участников потасовки.