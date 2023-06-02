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02:45, 2 июня 2023Россия

Соратники Кадырова и Пригожина устроили перепалку

Соратники Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина устроили перепалку в Telegram

Фото: Press service of 'Concord' / Reuters

Соратники главы Чечни Рамзана Кадырова устроили заочную перепалку в Telegram-каналах с соратниками основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина из-за его слов о спецназе «Ахмат», выполняющем задачи в ходе специальной военной операции (СВО).

Так, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем Telegram-канале обратился к Пригожину, выразив готовность ответить на вопросы о деятельности «Ахмата», и предложил встретиться из-за непонимания им задач подразделения «Ахмат». «Хватит уже, а то народ и наше общество не понимают уже многих вопросов», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что чеченский спецназ выполняет в ходе СВО «все те задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим».

В свою очередь, глава парламента Чечни Магомед Даудов обратился к Пригожину с предупреждением, предложив ему встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной». По его словам, основатель ЧВК «Вагнер» своими высказываниями создает «панические настроения» среди российских граждан. «У наших бойцов тоже были проблемы, но это не значит, что воин должен об этом кричать», — высказался Даудов.

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов призвал прекратить попытки оценить боеспособность его подразделения. «Специалистам по оценке всех подразделений рекомендую оставить спецназ "Ахмат" в покое, не давать ему характеристики, что он может и не может сделать», — заявил он.

Алаудинов обратил внимание на то, что у его спецподразделения нет танков и авиации: «Без всего этого мы выдаем такой результат, которым может похвастаться не каждое подразделение».

Заявления соратников Кадырова прокомментировал как сам Пригожин, заявивший, что не видит в своих словах о чеченском спецназе чего-либо предосудительного, так и его соратники, в частности, командиры ЧВК «Вагнер» с позывными Тень, Зомби, Крамниц, Ратибор в Telegram-каналах.

После взятия Артемовска (украинское название — Бахмут) Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут направлены в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров ранее написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить передислоцировать в город подразделения спецназа «Ахмат».

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    Марина Совина
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