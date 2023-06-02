Стало известно о пострадавших из-за обстрела ВСУ села под Шебекино

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Новой Таволжанки

Два человека пострадали из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новая Толжанка Шебекенского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, противник нанес удар по селу из артиллерии. Власти зафиксировали 40 прилетов. Один из пострадавших получил осколочное ранение бедра, второй был контужен. Сейчас их госпитализируют.

Глава региона добавил, что в Шебекино из-за обстрела ВСУ загорелось одно из промышленных предприятий. На место происшествия выехали пожарные.

Ранее Гладков сообщил, что число пострадавших в результате массированного обстрела Шебекенского городского округа 1 июня выросло до 16 человек. За минувшие сутки на территорию муниципалитета прилетело свыше 850 снарядов. По словам губернатора, это максимум с начала ударов ВСУ по территории региона.

Утром 1 июня также была пресечена попытка Киева провести террористический акт в отношении населения Шебекино, сообщили в Минобороны. Несколько формирований противника атаковали регион и попытались проникнуть на его территорию. Все они были остановлены на стороне Украины.