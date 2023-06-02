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14:08, 2 июня 2023Экономика

В России предложили не выбрасывать просроченные продукты

Аграрный комитет СФ предложил использовать просроченные продукты в кормах для животных

Фото: Дмитрий Макеев / Globallookpress.com

Продукты с истекшим сроком годности можно не выбрасывать, а использовать для приготовления кормов для животных. С таким предложением к правительству по итогам парламентских слушаний обратился аграрный комитет Совета Федерации, передает РИА Новости.

Сенаторы рекомендовали изменить текст федерального закона «О качестве и безопасности пищевой продукции» и постановление правительства, касающееся порядка изъятия из обращения, утилизации или уничтожения продуктов, материалов и изделий.

Речь идет о передаче на переработку для производства кормов или добавок как продуктов потерявших потребительские свойства, так и испорченных или с истекшим сроком годности.

Ранее опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показал, что четверть россиян специально покупают продукты с истекающим сроком годности ради экономии, а 42 процента признались в готовности предпочесть их более свежим продуктам питания, если нет альтернативы. Исключительно свежие продукты хотели бы покупать только 28 процентов респондентов.

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    Платон Щукин
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