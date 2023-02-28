Россияне признались в готовности покупать почти просроченную еду ради экономии

НАФИ: 25% россиян согласны покупать продукты с истекающим сроком годности ради экономии

Большинство россиян согласны покупать продукты с истекающим сроком годности, свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

25 процентов опрошенных будут целенаправленно выбирать продукты, которые скоро испортятся, ради экономии. 42 процента признались в готовности предпочесть их свежим продуктам, если нет альтернативы, а 28 процентов — не возьмут их ни при каких обстоятельствах. Реже всего их выбирают обеспеченные россияне и домохозяйки (таких 36 и 27 процентов соответственно).

Почти просроченную еду 60 процентов респондентов стараются как можно быстрее использовать. Четверть из них предпочитает отдать их домашних животным, а еще 14 процентов — выбрасывают. При этом большая часть опрошенных (56 процентов) редко выбрасывает продукты. 24 процента из них никогда так не поступает.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что в магазинах существуют «мертвые» полки, куда выкладывают товары с истекающим сроком годности или поврежденной упаковкой. Чтобы быстрее их сбыть и не тратиться на утилизацию просрочки, магазины распродают их с большими скидками.