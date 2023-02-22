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03:38, 22 февраля 2023Россия

Покупателям рассказали о выгодных «мертвых» полках в магазине

Доцент Лебединская: на «мертвые» полки выкладывают товары с истекающим сроком годности

Фото: Franki Chamaki / Unsplash

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о существовании «мертвых» полок в магазинах, на которых можно обнаружить товары по выгодной цене. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

По словам эксперта, на «мертвых» полках, расположенных, как правило, внизу или вверху, находятся товары с истекающим сроком годности или поврежденной упаковкой, которые распродают с максимальной скидкой. Благодаря привлекательной цене покупатели закрывают глаза на неудобство и готовы внимательно изучать ассортимент, указала Лебединская.

Она отметила, что прежде на такие полки выставляли товары в больших упаковках, которые не пользовались спросом, либо они вовсе были пустыми. Так, указала доцент, обычно на «мертвые» полки приходится не более пяти процентов продаж, в связи с чем ими зачастую пренебрегали. Однако магазины начали экономить на утилизации просрочки, поскольку это затратно, так что теперь они предпочитают самостоятельно реализовывать на неудобных полках товары, которые хотят поскорее продать, подытожила Лебединская.

Ранее россиян предупредили об уловках маркетологов, вынуждающих покупателей тратить в магазинах больше денег. Например, при помощи классической ротации товаров внутри магазина, нечестных акционных предложений и слов-триггеров, побуждающих к покупке.

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Варвара Кузьмина
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