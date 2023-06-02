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11:05, 2 июня 2023Россия

В России отреагировали на прекращение передачи США данных о своем вооружении

Депутат Чепа: прекращение передачи данных о вооружении США мало что изменит

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Мало что изменится от того, что США прекратят передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического вооружения. Так отреагировал на действия Соединенных Штатов первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее стало известно, что США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ничего особенного из-за этого не произойдет

Алексей Чепадепутат Госдумы

«США и до этого всячески игнорировали передачу данных, когда этот договор действовал. Тем не менее мы, конечно, сможем получать определенную информацию путем разведывательных данных. Поэтому это не должно нас сильно пугать. То же самое будут делать и они», — заявил Чепа.

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В апреле США призвали Россию возобновить участие в ДСНВ. С таким требованием выступила руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он отметил, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.

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