Путешествовавший зайцем на самолете мужчина был пойман и пошел под суд

New York Post: мужчина без билета спрятался в самолете American Airlines и пошел под суд

Мужчина долгое время путешествовал зайцем на самолетах и пошел под суд, когда был пойман в колесном отсеке рейса American Airlines. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что 26-летний Джеффри Гутиррес (Jehffrey Gutirres) перепрыгнул ограждение в аэропорту Хьюстона и, оказавшись на взлетной полосе, спрятался в самолете до Майями. Безбилетника обнаружил сотрудник аэропорта во время предполетной проверки. Мужчину арестовали за незаконное проникновение и назначили ему залог в один миллион долларов.

По данным полиции, Гутиррес прежде неоднократно повторял свой трюк и несколько раз уже попадался правоохранителям. В ходе расследования было установлено, что у мужчины проблемы с психическим здоровьем. Кроме того, у задержанного нет дома.

В январе 2022 года в аэропорту Манчестера бездомный мужчина тайно залез в самолет через открытый багажный отсек, где выпил пива и покурил сигарету, а затем спрыгнул с борта прямо перед взлетом. Сотрудники полиции задержали британца — он получил штраф в размере 100 фунтов стерлингов и запрет входить в авиагавань на протяжении двух лет.

