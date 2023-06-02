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12:18, 2 июня 2023Мир

Доклад раскрыл поставку на Украину неисправного вооружения из США

ТАС: США поставили Киеву неисправное оружие, которое может привести к потерям ВСУ

Фото: Ukraine Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Доклад генерального инспектора Министерства обороны США вскрыл поставку на Украину неисправного вооружения, его использование может привести к потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в материале The American Conservative.

Согласно документу, переданные Киеву техника и оружие неисправны из-за того, что они хранятся на американских базах в ненадлежащих условиях. «Проблемы с плохим обслуживанием и слабым контролем за техникой и оружием могут привести к будущим задержкам в военной поддержке ВСУ. Кроме того, если бы американским войскам понадобилось это оборудование, они столкнулись бы с теми же проблемами», — отмечается в докладе.

В материале издания подчеркивается, что украинские военные не знают, будет ли поступающее оружие готово к использованию или бесполезным, и они не могут спрашивать Вашингтон об этом, «поскольку американская помощь поддерживает не только их армию, но и все украинское правительство».

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Он уточнил, что в него войдут дополнительные боеприпасы и системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.

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    Семен Александров
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