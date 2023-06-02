Россиянам назвали самый выгодный способ для вложения средств

Экономист Разуваев посоветовал россиянам держать средства в рублевых вкладах

Учитывая высокие процентные ставки по вкладам, деньги надо держать в рублях, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Самый выгодный способ для вложения средств он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Если вам уж так хочется держать деньги в валюте, то есть дирхам — он привязан к доллару, есть азербайджанский манат, но, в принципе, в рублевой зоне все вполне комфортно сейчас», — поделился аналитик.

Собеседник «Ленты.ру» отдельно отметил, что курс особенно должен волновать тех, кто едет за границу. «В этом отношении [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган остался, он будет по-прежнему лечить инфляцию низкой ставкой. Соответственно, я думаю, мы увидим не только 20 лир за доллар, а и 30, и 40, и 50, так что туристам это будет выгодно», — высказался он.

Ранее Александр Разуваев в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал значительное укрепление рубля. По его мнению, в течение месяца стоит ожидать доллар по 77 рублей, также в текущем году мы можем увидеть его и по 65.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев перечислил в разговоре с «Лентой.ру» способы защитить средства от инфляции.

