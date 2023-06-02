Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:30, 2 июня 2023Экономика

Россиянам назвали самый выгодный способ для вложения средств

Экономист Разуваев посоветовал россиянам держать средства в рублевых вкладах

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Учитывая высокие процентные ставки по вкладам, деньги надо держать в рублях, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Самый выгодный способ для вложения средств он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Если вам уж так хочется держать деньги в валюте, то есть дирхам — он привязан к доллару, есть азербайджанский манат, но, в принципе, в рублевой зоне все вполне комфортно сейчас», — поделился аналитик.

Собеседник «Ленты.ру» отдельно отметил, что курс особенно должен волновать тех, кто едет за границу. «В этом отношении [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган остался, он будет по-прежнему лечить инфляцию низкой ставкой. Соответственно, я думаю, мы увидим не только 20 лир за доллар, а и 30, и 40, и 50, так что туристам это будет выгодно», — высказался он.

Ранее Александр Разуваев в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал значительное укрепление рубля. По его мнению, в течение месяца стоит ожидать доллар по 77 рублей, также в текущем году мы можем увидеть его и по 65.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев перечислил в разговоре с «Лентой.ру» способы защитить средства от инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости
    Байден упал на церемонии и ударился головой при выходе из вертолета. Что происходит с американским лидером?
    В Генштабе рассказали о новых воинских частях
    В батальоне «Крым» заявили об убийствах ВСУ мирных жителей при попытке эвакуации
    Россиянам назвали самый выгодный способ для вложения средств
    Одиночный атом впервые сканировали рентгеновскими лучами
    Трамп пообещал организовать переговоры Москвы и Киева в случае победы на выборах
    В черновиках Меркьюри обнаружили первоначальное название песни Bohemian Rhapsody
    В России захотели ограничить параллельный импорт вычислительной техники
    Девушка увидела историю поиска отчима и пожалела
    В Польше рассказали о кражах и возвращении в страну девяностых
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.