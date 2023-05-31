Названы способы защитить средства от инфляции

Экономист Беляев посоветовал выходить на фондовый рынок для защиты средств от инфляции

Для людей со средними заработками полной защиты от инфляции практически не существует, однако есть инструменты, которые позволяют меньше потерять на росте цен, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Центральном банке России (ЦБ) допустили ускорение годовой инфляции в России летом 2023 года.

Недвижимость

Если у человека есть на это деньги, то можно рассмотреть вложение в квартиру или даже оформление ипотечного кредита, особенно при наличии возможности льготной ставки, сказал собеседник «Ленты.ру».

Инвестиции

Рассматривая банковский вклад, важно учитывать, что он позволяет только частично компенсировать инфляцию, обратил внимание аналитик. Дело в том, что банки устроены таким образом, что не могут платить проценты больше инфляции. Чтобы полностью компенсировать потери, нужно выходить на рынок ценных бумаг, убежден Беляев. Однако он предупредил, что фондовый рынок подходит тем, кто посмелее и поактивнее, так как там выше риски.

Надо обладать квалификацией, чтобы выйти на фондовый рынок, но тем не менее можно с какой-то частью сбережений туда выйти, попробовать, адаптироваться к этому рынку и, может быть, в дальнейшем проводить более успешные операции Михаил Беляев экономист

Покупка золота, по его словам, имеет смысл только в том случае, если человек располагает относительно большой суммой и временем. Так как оно дорожает только в долгосрочной перспективе, в пределах нескольких лет.

Вложения в валюту сейчас аналитик считает сомнительным инструментом. «Хотя, если верить прогнозам ЦБ, в валюту можно вложиться, наверное, в рублях вы что-то выиграете, во всяком случае выйдете на ноль. Рассматривать стоит доллар и юань. С точки зрения курсовой, что доллар, что юань — одно и то же. Может быть, даже юань сейчас постабильнее, учитывая политические факторы», — подытожил он.

Товары длительного пользования

Если человек испытывает потребность в замене товаров, которые относятся к его жизнеобеспечению, то это разумно сделать сейчас, отметил экономист. В первую очередь, речь идет о бытовой технике. Однако покупать ее про запас — большая ошибка, подчеркнул он.

«Думая, что ты защитишь себя от инфляции, ты таким образом деньги потратишь, приобретешь тот товар, который тебе не нужен и ничего не стоит, потому что на них очень быстро падают цены в следствие устаревания, износа и прочего. Технику менять можно только тогда, когда тебе ее действительно надо менять и ты к этому готовился: старый холодильник или не устраивает телевизор. С автомобилями то же самое», — пояснил Беляев.

Ранее Правительство России одобрило законопроект о долгосрочных сбережениях граждан. Программа предполагает добровольное участие. Для этого гражданин должен заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и перевести в него пенсионные накопления или же перечислять отдельные взносы. Минимальный срок контракта составляет 15 лет, после чего гражданин сможет получать периодические выплаты. Однако если мужчина достиг возраста 60 лет, а женщина — 55 лет, то выплаты начнутся раньше.