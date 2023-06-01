Рублю предрекли значительное укрепление

Экономист Разуваев спрогнозировал доллар по 65 рублей в 2023 году

Рубль будет потихонечку укрепляться, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Прогнозом по курсу он поделился с «Лентой.ру».

Во-первых, аналитик полагает, что в России будет улучшение ситуации по торговому балансу. Во-вторых, в последнее время идут разговоры о том, что Центральный Банк России может повысить ключевую ставку, отметил он.

Это все сыграет в пользу рубля: и торговое сальдо, и разговоры о возможном повышении ключевой ставки. Это однозначно Александр Разуваев экономист

В пределах месяца, рубль может укрепиться до 77 за доллар, убежден экономист. «Я надеюсь, что мы придем к 75 за доллар, а, вообще, в этом году мы увидим 65 просто за счет того, что торговое сальдо будет улучшаться, дисконт на нашу нефть будет сокращаться. Я, вообще, считаю, что нефть будет повыше, если не будет повторения Lehman Brothers в Америке», — поделился он.

Однако, по мнению собеседника «Ленты.ру», такой прогноз возможен в случае, если не будет астрономической паники. Он не исключил, что может сыграть свою роль геополитический фактор.

«У нас люди так приучены, что, если что-то плохое происходит, надо покупать доллары. Мы не видели паники у обменников, когда два дня назад была атака беспилотников на Москву, но так или иначе эта история может повториться и повлиять на курс. В любом случае банки задерут котировки, а далеко не все меняют через биржу. Этот фактор может быть», — пояснил Разуваев.

Утром 1 июня на Московской бирже доллар торгуется по отношению к рублю на уровне 81, евро — 86,5.

Ранее аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил о факторах, которые могут сыграть на повышение доллара в июне. Для доллара эксперт назвал ожидаемым диапазон 76-83,5 рубля, для евро — 82-91 рубль, а для юаня — 10,6-12 рублей.

