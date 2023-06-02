Украина невольно создала себе еще одно препятствие для наступления

WP: ВСУ разминируют свои минные поля, мешающие им пойти в наступление на укрепления ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разминируют собственные минные поля, которые мешают им начать наступление на оборонительные укрепления Российской армии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на слова украинского военнослужащего.

По словам издания, Украина установила тысячи мин вдоль своих оборонительных порядков. Разминировать же их при помощи техники ВСУ не решаются, чтобы не выдать свои намерения.

«У всех трясутся руки», — рассказал 42-летний командир саперов первой танковой бригады ВСУ, которые разминируют поля ночами ручным способом.

Ранее один из командиров батальона «Крым» рассказал, что бойцы ВСУ в боях на запорожском направлении начали использовать комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как «советская школа», так и внедрение методов НАТО.

