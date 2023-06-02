В Харькове предложили мобилизовать женщин-переводчиков

Военком Харькова предложил призвать женщин-переводчиков для работы с инструкторами НАТО

Женщин-переводчиков для работы с инструкторами НАТО предложил мобилизовать военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, не все из наших ребят знают иностранные языки. Сейчас очень большой спрос у нас на людей, свободно владеющих английским, немецким и французским языками», — сказал он.

Арап заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы взять и женщин на эти должности, но их мобилизуют только по собственному желанию. Владеющих иностранными языками мобилизованных отбирают, отправляют учиться, а затем они практикуются в обращении с западной техникой на полигонах.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ завершили создание ударных группировок для наступления на запорожском направлении.