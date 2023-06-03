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19:16, 3 июня 2023Забота о себе

Названы замедляющие развитие рака доступные продукты

Онколог Карасев: чтобы замедлить рост раковых клеток, надо есть чеснок, яйца и жирную рыбу

Фото: Jem Sahagun / Unsplash

Чтобы замедлить рост раковых клеток, надо есть больше жирной рыбы, чеснока, яиц и некоторых других доступных продуктов. Их онколог-хирург Иван Карасев назвал в своем Telegram-канале.

По словам врача, питание — одна из важных составляющих лечения любых болезней, в том числе и онкологических. Здоровый рацион должен на 30 процентов состоять из белковой пищи и на 70 процентов из продуктов растительного происхождения. В то же время излишне жирная или сладкая пища может спровоцировать рак кишечника или желудка.

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Для профилактики онкологических заболеваний и в качестве вспомогательного средства их лечения Карасев рекомендовал включить в рацион яйца и недорогую рыбу жирных сортов.

Одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые не вырабатываются в организме человека, но быстро угнетают образование злокачественных клеток, является рыба. Причем необязательно покупать дорогую красную рыбу, стоит обратить внимание на камбалу

Иван Карасевонколог-хирург

Среди овощей онколог выделил снижающую распространение раковых клеток капусту и выводящие из организма опасные токсины чеснок и томаты. Также страдающим раком стоит включить в рацион продукты из сои, так как они не только обладают противоопухолевыми свойствами, но и облегчают побочные эффекты от химиотерапии и облучения.

Ранее нутрициолог Кирилл Стрельников рассказал о полезных свойствах чеснока. По его словам, этот продукт оказывает комплексное оздоравливающее воздействие на организм, в частности, улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

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    Наталья Обрядина
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