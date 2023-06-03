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04:45, 3 июня 2023Экономика

Экономист оценил последствия включения России в черный список FATF

Экономист Солодков: включение РФ черный список FATF сделает невозможными переводы за рубеж

Фото: Unsplash.com

Директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков в беседе с газетой «Новые Известия» оценил последствия возможного включения России в черный список Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF).

По его словам, подобные меры принесут больше проблем, чем отключение от системы международных платежей SWIFT, поскольку сделаю невозможными переводы за рубеж.

Солодков отметил, что Россия как член FATF с 2003 года должна соблюдать правила по противодействия отмыванию преступных доходов и нелегальных переводов.

При этом Иран, с которым Москва наращивает экономические связи, уже находится в «коррупционном» стоп-листе, также как Северная Корея и Мьянма.

«В этом случае вероятность попадания России в черный список, безусловно, возрастает. А чревато это одной простой вещью: у нас с вами по факту станут невозможными любые денежные переводы», — резюмировал эксперт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва предупредила Индию о последствиях при включении российской стороны в черный список FATF. Кремль призвал индийских коллег «во всеуслышание» противостоять любым усилиям Киева по внесению России в этот лист.

Глава МИД Сергей Лавров сравнил с терроризмом враждебные действия Запада по ограничению прав России в FATF. По его словам, антитеррористический ответ требует отказа от двойных стандартов и скрытых повесток.

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    Марина Совина
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