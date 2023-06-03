США направят вызвавшего недовольство Эрдогана посла на его инаугурацию

США направят на инаугурацию президента Турции посла, которому Эрдоган указал на место

США направят на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посла Джеффа Флейка, которому турецкий политик указал на место. Об этом сообщает портал Haberler.com.

«Посол США в Анкаре Джефф Флейк будет представлять США на церемонии. Ранее Эрдоган отреагировал на посещение послом [лидера оппозиции Кемаля] Кылычдароглу в период подготовки к выборам и сказал дипломату: "Подумайте немного головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь — президент. Вы будете знать свое место"», — напомнил портал.

Отмечается, что Эрдоган отказался от дальнейших контактов с американским представителем, вызвавшим недовольство. По словам лидера страны, двери его резиденции закрыты для посла, он больше не сможет войти.

28 мая Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.