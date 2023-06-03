Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:04, 3 июня 2023Мир

США направят вызвавшего недовольство Эрдогана посла на его инаугурацию

США направят на инаугурацию президента Турции посла, которому Эрдоган указал на место

Фото: Umit Bektas / Reuters

США направят на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посла Джеффа Флейка, которому турецкий политик указал на место. Об этом сообщает портал Haberler.com.

«Посол США в Анкаре Джефф Флейк будет представлять США на церемонии. Ранее Эрдоган отреагировал на посещение послом [лидера оппозиции Кемаля] Кылычдароглу в период подготовки к выборам и сказал дипломату: "Подумайте немного головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь — президент. Вы будете знать свое место"», — напомнил портал.

Отмечается, что Эрдоган отказался от дальнейших контактов с американским представителем, вызвавшим недовольство. По словам лидера страны, двери его резиденции закрыты для посла, он больше не сможет войти.

28 мая Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев оценил возможность изменения возникшего после СВО дискурса развития РФ
    Военкор оценил контрбатарейную борьбу ВС РФ на запорожском направлении
    В Молдавии начался митинг в поддержку сохранения Дня Победы
    Боец ММА спас человеку жизнь в московском магазине и попал на видео
    Российский наводчик рассказал о ходе отражения атаки ВСУ на Шебекино
    Бывший советник Кучмы заявил об ухудшении ситуации для Зеленского
    МИД России отреагировал на контрмеры США по ДСНВ
    Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление
    Автор хитов 90-х American Boy и «Бухгалтер» попал в больницу в Москве
    США направят вызвавшего недовольство Эрдогана посла на его инаугурацию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.