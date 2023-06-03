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23:22, 3 июня 2023Мир

Макрона обвинили в заговоре с Россией

Express: Макрон готов продать украинскую территорию в рамках мирного соглашения с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ronan Lietar / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон готов продать территорию Украины в рамках мирного соглашения с Москвой, считает польский дипломат Яцек Сариуш-Вольский. Его слова приводит Express.

Он раскритиковал позицию Парижа и Берлина по украинскому конфликту. «Я думаю, что все мечты Макрона и [канцлера Германии Олафа] Шольца — это мир за счет отказа от части территории Украины и замороженный конфликт, который, как вы знаете, может длиться десятилетиями», — заявил дипломат. При этом, подчеркнул он, политики не признают своего желания заморозить конфликт.

Кроме того, Сариуш-Вольский также обвинил французского лидера в притворстве. По его словам, Макрон говорит приятные вещи, но он мастер лжи.

Ранее глава Франции сравнил решение российского президента Владимира Путина начать спецоперацию на Украине с сильнейшим электрошоком для НАТО. Помимо этого, он призвал западные страны приложить все усилия для помощи Киеву в проведении эффективного контрнаступления.

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    Марина Совина
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