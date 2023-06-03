На Украине заявили о нехватке оружия для контрнаступления

Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украина не имеет достаточно оружия для контрнаступления

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква считает, что у Украины недостаточно оружия для контрнаступления. Об этом он рассказал в интервью Times.

«Чтобы успешно наступать, нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки. У нас их недостаточно», — сказал чиновник. При это он отметил, что сам не является военным.

3 июня Зеленский в очередной раз в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы начать контрнаступление. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, что это высказывание было адресовано западным лидерам, чтобы получить новые поставки оружия. «Все слабее и слабее, меньше возможностей у Украины для контрнаступления. Единственное, на что они способны — это на террористические акты, которые они пытаются делать», — сказал депутат.

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция с призывом к получить доступ к тактическому ядерному оружию НАТО. По замыслу создателей обращения, Зеленскому следует поручить правительству страны разработать законопроект, который дал бы Киеву доступ к ядерному оружию НАТО сроком на пять лет.