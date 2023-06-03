Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:10, 3 июня 2023Путешествия

Немецкая туристка села не в тот самолет и оказалась в Москве

Bild: туристка из Германии села не в тот самолет и оказалась в Москве вместо Мюнхена

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

79-летняя туристка из Германии перепутала выходы в аэропорту Анталии, села не в тот самолет и оказалась в Москве вместо Мюнхена. О случившейся ошибке сообщает немецкая газета Bild.

Моника Нюрнберг после десятидневного отпуска в Анталии возвращалась домой в Нойфарн, город недалеко от Мюнхена. Пока она ждала посадки в турецком аэропорту, ее полет перенесли к другому выходу на посадку, где немка по ошибке встала в очередь на рейс в Москву.

Прилетев в столицу России, пенсионерка несколько часов ждала оформления билетов на рейс до Германии. Во время пересадки в аэропорту Стамбула женщина ночевала на скамейке в зале ожидания, а утром успешно села на рейс в Мюнхен. В общей сложности путь до Мюнхена у туристки занял около 30 часов.

Теперь она намерена запросить компенсацию у обслуживавшей полет в Москву авиакомпании Turkish Airlines за то, что они допустили ее на рейс, на который она не была зарегистрирована.

Ранее сообщалось, что американская туристка случайно оказалась на Ямайке без паспорта из-за ошибки авиакомпании Frontier. Беверли Эллис-Хебард перепутала самолеты, так как перевозчик в последний момент сменил номер выхода на посадку.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле высказались о готовности Путина к переговорам для достижения целей СВО
    Девушек в коротких юбках призвали к осторожности в московском метро
    Названы замедляющие развитие рака доступные продукты
    В Воронеже обрушилась подпорная стена исторического моста
    Немецкая туристка села не в тот самолет и оказалась в Москве
    «Спартак» занял третье место по итогам сезона в РПЛ
    ЦСКА разгромил «Ростов» и стал серебряным призером РПЛ
    Мирный план Индонезии по Украине оценили
    Россияне перечислили свои привычки времен СССР
    В школах американского штата запретили Библию из-за пошлости и насилия
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.