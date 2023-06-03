В белгородском Шебекино усилили патрулирование улиц во избежание мародерства

Гладков: в белгородском Шебекино усилили патрулирование улиц, чтобы избежать мародерства

В Шебекино Белгородской области усилили патрулирование улиц во избежание мародерства, об этом заявил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Трансляция выступления велась в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что населению можно будет вернуться в город, когда ситуация успокоится. По его просьбе были согласованы сектора патрулирования, маршруты и вооружения, необходимые для этих целей сотрудникам Росгвардии и МВД.

«Все, что необходимо, делается. Мы будем делать все, чтобы защитить ваше имущество», — подчеркнул Гладков.

Ранее власти Белгородской области сообщили о введении запрета на передвижение транспорта на участках дорог Шебекинского округа. Ограничение на передвижение транспортных средств будет действовать до 30 июня.