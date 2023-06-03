В Крыму назвали условие для установления мира на Украине

Константинов допустил мир на Украине при желании Запада договориться с Россией

Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, в каком случае возможно урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов назвал условие для установления мира на Украине и допустил, что это произойдет при желании Запада договориться с Россией. Он назвал украинского лидера Владимира Зеленского временной фигурой, у которой сочтены политические дни.

По мнению парламентария, любая другая формула мира, кроме предложенной Зеленским, станет для него политическим крахом. Чтобы не отвечать перед гражданами страны за свои действия, президент придумывает «самые нереальные, нереализуемые» решения.

«Любой человек понимает, что он [Зеленский ] — отработанный инструмент. И, к сожалению, не он один. Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики. И теперь сюсюкаться с ними не будут», — заключил Константинов.

В ноябре 2022 года Зеленский озвучил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. Среди них — восстановление границ Украины, обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.