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10:15, 3 июня 2023Силовые структуры

У главы отдела СКР конфискуют многомиллионную взятку в биткоинах

У главы отдела СКР Тверского района Тамбиева конфискуют взятку в биткоинах на $24 млн

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У главы отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району Марата Тамбиева конфискуют многомиллионную взятку в биткоинах, передает Telegram-канал «Говорит Москва».

По версии следствия, в апреле 2022 года Тамбиев получил взятку в размере 24 миллионов долларов в биткоинах от членов хакерской группировки Infraud Organization. Уточняется, что эта взятка стала рекордной для сотрудника СКР.

Отмечается, что следователи планируют конфисковать эту сумму и обратить в коррупционный доход.

Ранее у главы Каменского городского округа прошли обыски по делу о коррупции. В частности, сообщается, что обыски прошли по подозрению в получении взяток на несколько миллионов рублей.

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    Виктория Кондратьева
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