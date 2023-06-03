У главы отдела СКР конфискуют многомиллионную взятку в биткоинах

У главы отдела СКР Тверского района Тамбиева конфискуют взятку в биткоинах на $24 млн

У главы отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району Марата Тамбиева конфискуют многомиллионную взятку в биткоинах, передает Telegram-канал «Говорит Москва».

По версии следствия, в апреле 2022 года Тамбиев получил взятку в размере 24 миллионов долларов в биткоинах от членов хакерской группировки Infraud Organization. Уточняется, что эта взятка стала рекордной для сотрудника СКР.

Отмечается, что следователи планируют конфисковать эту сумму и обратить в коррупционный доход.

Ранее у главы Каменского городского округа прошли обыски по делу о коррупции. В частности, сообщается, что обыски прошли по подозрению в получении взяток на несколько миллионов рублей.

