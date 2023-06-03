В США назвали условие для предотвращения конфликта с Россией

Автор 19fortyfive Дэвис назвал нейтралитет Украины лучшей гарантией безопасности США

Американский военный эксперт, подполковник в отставке Дэниел Дэвис рассказал, каким способом США могут обеспечить безопасность Украины и оградить себя от рисков конфликта с Россией. Об этом он написал в материале для 19FortyFive.

Дэвис назвал условие для предотвращения США конфликта с Россией и отметил, что этому способствует нейтралитет Украины, он станет лучшей гарантией безопасности для Вашингтона.

«Прекращение военных действий на основе нейтралитета Украины без явных гарантий безопасности со стороны НАТО явно было бы неприятным исходом для киевского руководства, однако это реалистичный способ для Украины быстро прекратить военные действия», — отметил автор статьи.

Аналитик добавил, что США следует демонстрировать желание не быть втянутыми в конфликт и не давать Киеву ложных надежд по этому вопросу.

«Пришло время быть честными и с собой, и с руководством Украины, и сосредоточиться на эффективных способах положить конец этому конфликту, обеспечив при этом национальную безопасность Америки на неопределенный срок», — заключил он.

Ранее США уличили в провокациях для развязывания конфликта на Украине. С таким мнением выступил экономист Джеффри Сакс.