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09:12, 26 мая 2023Мир

США уличили в провокациях для развязывания конфликта на Украине

Экономист Сакс заявил о двух провокациях Вашингтона для развязывания конфликта на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США устроили две провокации для развязывания конфликта на Украине, в этом Вашингтон уличил экономист Джеффри Сакс в своей статье для издания Common Dreams.

В материале сказано, что первой провокацией было стремление США расширить НАТО за счет включения Украины и Грузии, чтобы окружить Россию в Черноморском регионе странами альянса. Второй провокацией стало установление «русофобского режима» на Украине в феврале 2014 года, когда был свергнут президент страны Виктор Янукович.

«Ключ к миру на Украине лежит через переговоры, основанные на нейтралитете Украины и нерасширении НАТО», — заявил Сакс.

По его словам, Белый дом специально замалчивает роль Вашингтона в развязывании конфликта, чтобы затянуть боевые действия. Кроме того, он напомнил, что Москва неоднократно призывала решить разногласия дипломатическим путем еще до начала конфликта, однако США игнорировали интересы России.

Ранее в Кремле выступили против заморозки конфликта на Украине. Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции, обеспечив свои интересы, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Виктория Кондратьева
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