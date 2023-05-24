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07:11, 24 мая 2023Россия

В Кремле выступили против заморозки конфликта на Украине

Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Фото: «Kомсомольская правда» / Global Look Press

Россия выступает против заморозки конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами». — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Помимо этого, Песков, оценивая возможность переговоров Москвы и Киева, заявил, что вряд ли диалог может случиться, так как переговоры с Россией официально запрещены на Украине. Представитель Кремля ранее также сообщал, что Москва не видит перспектив для переговоров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страна готова мирно урегулировать конфликт на Украине. Он подчеркнул, что в апреле 2022 года переговоры о дипломатическом окончании кризиса были прекращены «отнюдь не нами».

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Анастасия Шейкина
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