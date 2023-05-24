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05:28, 24 мая 2023Россия

Песков оценил возможность переговоров Москвы и Киева

Песков: речь о переговорах с Киевом вряд ли может идти из-за их запрета на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Петров / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, готова ли Москва к переговорам с кем-либо из представителей нынешней киевской власти, усомнился в том, что об этом может идти речь.

«Вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены [на Украине]», — оценил пресс-секретарь российского президента возможность переговоров.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине преждевременно, предпосылок для этого пока нет.

Последние очные переговоры России и Украины прошли в конце марта 2022 года в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Киева отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским руководством.

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Марина Совина
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