В России ответили на слова Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения

ФСВТС: слова Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения говорят о зависти Запада

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) ответила на высказывание главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФСВТС подобные заявления назвали очередным «проявлением недобросовестной конкуренции и зависти» Запада. В ведомстве отметили, что на фоне роста популярности российского оружия в мире западным странам «ничего не остается, как прибегать к политическому шантажу и медийным вбросам».

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что произведенные в России вооружения якобы не соответствуют высоким стандартам качества. В связи с этим он порекомендовал государствам, которые импортируют данный вид товара, вернуть его продавцу. По его словам, он видел, что российская техника не лучшим образом показывает себя в боях на Украине, поэтому советует не тратить на нее деньги.