В Британии посоветовали импортерам российских вооружений вернуть их продавцу

Глава Минобороны Британии Уоллес посоветовал странам вернуть России купленное у нее оружие

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» рассказал, что произведенные в России вооружения якобы не соответствуют высоким стандартам качества, в связи с чем он порекомендовал государствам, которые импортируют данный вид товара, вернуть его продавцу, сообщает ТАСС.

«Если среди присутствующих есть те, кто потратил много средств на российское вооружение, то я на вашем месте вернул бы его обратно продавцу», — заявил он.

По его словам, он видел, что российская техника не лучшим образом показывает себя в боях на Украине, поэтому советует не тратить на нее деньги. При этом Уоллес заверил в том, что используемое государствами-членами НАТО оружие является одним из лучших на планете.

Ранее Уоллес назвал причиной расширения Североатлантического действия России на Украине. Он обвинил Москву в том, что ее политика заставила Запад «переосмыслить архитектуру евро-атлантической безопасности и подтолкнула еще большее число стран к обеспечению коллективной безопасности под эгидой НАТО».