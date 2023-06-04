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04:14, 4 июня 2023Мир

Кэмбридж отказался от теории существования англосаксов

Telegraph: в Кембридже утверждают об отсутствии этнической группы англосаксов

Фото: Shailesh Kuber / Reuters

Студентов Кэмбриджского университета в Великобритании учат тому, что отдельной этнической группы англосаксов не существовало. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на информацию отделения англосаксонского, норвежского и кельтского языков.

По данным издания, это делается для того, чтобы не способствовать распространению «мифов о национализме». «Одна из проблем заключалась в том, чтобы развеять опасения по поводу использования термина "англосаксонский" и его предполагаемой связи с этнической или расовой английской идентичностью», — говорится в статье.

Отмечается, что обучение в университете направлено на то, чтобы разрушить основу мифов о том, что когда-либо существовали «британцы», «англичане», «шотландцы», «валлийцы» или «ирландцы» с целостной и древней этнической идентичностью.

Также со ссылкой на данные учебного заведения сообщается, что в университете стремятся сделать преподавание «более антирасистским».

Ранее сообщалось, что посол США в России Линн Трейси удивилась термину «англосаксы», который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России. Посол также заявила, что американцы не считают россиян врагами, а Соединенные Штаты не ставят задачей отменить Россию или русскую культуру.

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    Екатерина Подвигина
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