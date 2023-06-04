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13:55, 4 июня 2023Бывший СССР

Половина бомбоубежищ в Киеве оказались закрытыми или непригодными

В Киеве почти половина бомбоубежищ закрыты или непригодны для использования

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После проверки выяснилось, что почти половина бомбоубежищ Киева непригодны для использования или закрыты. Об этом со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 8 утра сегодня [4 июня] проверено 1078 объектов. Из них половина нерабочих — не готовы к использованию или комиссия не смогла открыть. С недоверием воспринял то, что половина были открыты и признаны готовыми: когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром убежище в Оболонском районе, то абсолютное большинство убежищ были закрытыми. А когда мы их таки открывали, то они оказывались непригодными для использования», — доложил Камышин и предоставил соответствующую инфографику.

Таким образом, по результатам проверки 11 процентов убежищ Киева оказались закрытыми, еще 33 процента — непригодными для использования.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что после проверки 4800 убежищ на территории страны «закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893».

Проверить бомбоубежища по всей стране распорядился президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после того, как в мае от жителей Киева поступили жалобы на невозможность попасть в бомбоубежища во время воздушной тревоги.

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    Антонина Черташ
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