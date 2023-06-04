Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
22:13, 4 июня 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о последствиях игнорирования чистки зубов

Врач Сошников: человек в любом возрасте нуждается в регулярной чистке зубов от налета

Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com

Стоматолог-терапевт Алексей Сошников рассказал, что человек в любом возрасте нуждается в регулярной чистке зубов от налета. В интервью «Газете.Ru» врач перечислил опасные последствия игнорирования данной процедуры.

По словам медика, именно налет является причиной основных проблем в полости рта: неприятного запаха и кариеса. Сошников подчеркнул, что на зубных отложениях скапливается около 90 процентов всей патогенной микрофлоры. И после удаления налета десны восстанавливаются, укрепляются и перестают кровоточить.

Стоматолог рассказал, что в полости рта постоянно происходят процессы минерализации. Если человек пропускает или недостаточно эффективно выполняет чистку зубов в домашних условиях, то мягкий налет минерализуется и становится плотным. Избавиться от него очень сложно.

«Частоту посещений стоматолога для чистки определяет врач-гигиенист. Он назначает прием по графику в зависимости от состояния зубов. Стандартно посещать стоматолога для удаления зубных отложений нужно один раз в 3-6 месяцев», — подчеркнул медик.

Ранее стоматолог Николай Ожерельев заявил, что неправильная чистка зубов может привести к болезням сердца. Он объяснил, что бактерии из десневых пародонтальных карманов попадают в кровоток и разносятся по организму. Вредные микроорганизмы из полости рта также могут вызывать осложнения при беременности.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские диверсанты атаковали Белгородскую область и предложили губернатору встретиться. Он согласился ради пленных
    В Харькове произошли взрывы
    Призвавшему к санкциям против России сербскому министру посоветовали закрыть рот
    Россиянам рассказали о последствиях игнорирования чистки зубов
    Диетолог назвала самые полезные продукты летом
    Блогерша раскрыла способ чистки стиральной машины с помощью двух дешевых средств
    Глава Минэнерго оценил ситуацию на нефтяном рынке
    В РПЛ назвали лучшего вратаря сезона-2022/2023
    Раскрыта любимая заправка россиян для окрошки
    Кейт Уинслет рассказала о травле в СМИ после выхода «Титаника»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.