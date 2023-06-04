Германия направит два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион

Германия направит два своих военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион в 2024 году

Германия направит в 2024 году в Индо-Тихоокеанский регион два корабля своего военно-морского флота (Бундесмарине). Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус, его слова приводит в воскресенье, 4 июня, телеканал N-TV.

«Это послужит защите международного порядка», — заявил политик.

Писториус утверждает, что этот шаг «не направлен против какой-либо страны».

В предыдущий раз Германия направляла в этот район один корабль в 2021 году. Его целью было присоединиться к сдерживанию территориальных амбиций Китая в Южно-Китайском море. Та экспедиция Бундесмарине была первым подобным случаем за 20 лет.