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16:13, 4 июня 2023Мир

Названо число участвовавших в атаке на Белгородскую область польских наемников

Порядка дюжины польских наемников участвовало в атаке на Белгородскую область
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Порядка дюжины польских наемников участвовало в атаке на Белгородскую область. Такое число называет Visegrad 24 в Twitter.

Уточняется, что наемники из «Польского добровольческого корпуса» действовали вместе с диверсантами из «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее «Польский добровольческий корпус» подтвердил, что принимал активное участие в атаке на Белгородскую область. «Ответ однозначный: конечно да!» — заявили наемники.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также показал технику, которую польские наемники использовали при нападении. На кадрах запечатлены американские бронированные автомобили HMMWV (Humvee), а также танк Т-72 и украинский вертолет Ми-8.

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О проникновении диверсантов в Белгородскую область стало известно днем 22 мая. Позднее в Минобороны России заявили о блокировке и разгроме членов диверсионной разведгруппы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины участвовали 10 тысяч граждан Польши.

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    Алина Гончарова
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