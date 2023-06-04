Саудовский министр высказался об обсуждениях ОПЕК+ словами «вы не представляете»

Саудовский министр Сальман: журналисты не представляют, что обсуждают страны ОПЕК+

Журналисты не представляют, что обсуждают страны ОПЕК+ на встрече в Вене. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, его слова передает ТАСС.

«Вы не представляете, что мы обсуждаем», — сказал саудовский министр, покидая отель, в котором он остановился в австрийской столице.

На встрече в Вене страны-члены объединения намерены согласовать политику альянса по добыче нефти на вторую половину 2023 года.

Ранее сообщалось, что ОПЕК запретила журналистам агентств Reuters, Bloomberg News и изданию The Wall Street Journal посещение своей штаб-квартиры в Вене. Инициатором меры стал Сальман. Причины решения не назывались.

Перед этим стало известно, что страны ОПЕК не смогли исполнить обещания по сокращению добычи нефти. В мае добыча топлива членами объединения в совокупности сократилась на 460 тысяч баррелей в сутки, хотя в апреле восемь членов картеля запланировали снижение на 1,1 миллиона баррелей.