ОПЕК запретила ряду западных журналистов присутствовать на встрече в Вене

FT: ОПЕК запретила журналистам Reuters и Bloomberg присутствовать на встрече в Вене 4 июня

ОПЕК запретила журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal (WSJ) посещение своей штаб-квартиры в Вене. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Уточняется, что инициатором меры стал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Причины решения не называются. Как стало известно изданию, запрет касается мероприятия, запланированного на 4 июня в Вене. На встрече страны-члены объединения намерены согласовать политику альянса по добыче нефти на вторую половину 2023 года.

Как пишет FT, подобный запрет СМИ присутствовать на встрече необычен для ОПЕК. В то же время газета отмечает, что новости с заседаний до момента их окончаний могут повлиять на цены на нефть.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК не смогли исполнить обещания по сокращению добычи нефти. В частности, в мае добыча нефти странами ОПЕК в совокупности сократилась на 460 тысяч баррелей в сутки, хотя в апреле восемь членов картеля запланировали снижение на 1,1 миллиона баррелей.